Уилл Смит покинул съёмки «Отряда самоубийц 2»

Сообщается, что актёр больше не вернётся в проект, разорвав все связи с фильмоделами.

Стало известно, что актер Уилл Смит не вернётся исполнять роль Дэдшота в «Отряд самоубийц 2», очевидно, полностью покинув франшизу. Новый фильм должен быть написан и снят Джеймсом Ганном (режиссёр «Стражей галактики»), который прыгает с корабля Marvel во вселенную DC Comics после увольнения из Disney и Marvel Studios. По словам Variety, уход Смита сводится к извечной проблеме планирования конфликтов. Актёр и Warner Bros. Pictures, очевидно, решили продвинуться вперёд на дружественных условиях, возможно, оставив дверь открытой для возвращения в будущем.

Фильм, как говорят, является перезапуском оригинального фильма, но с участием многих новых персонажей. Согласно заявлениям инсайдеров, студия хотела, чтобы основные персонажи Уилла Смита и Марго Робби вернулись, попутно представляя новый список «пушечного мяса» для выполнения званий их группы. Хотя слухи об участии Ганна в возможной перезагрузке всё нагнетаются, DC Comics подтвердили эту новость в прошлом году. «Официально у нас появился новый член семьи DC: известный сценарист и режиссёр Джеймс Ганн причастен к созданию «Отряда самоубийц 2», - сообщается ведущая Тиффани Смит. «Ганн готов принести совершенно новый взгляд на франшизу после того, как первый фильм был написан и направлен Дэвидом Айером».

По слухам, из-за ухода Смита съёмки начнутся только осенью, а 6 августа 2021 года объявлен датой премьеры фильма.