«Для меня этой страны не существует»: Приходько пожалела, что представляла Россию на «Евровидении»

Певица Анастасия Приходько, не так давно решившая отказаться от музыкальной карьеры и податься в политику, высказалась о своем участии на песенном конкурсе. В 2009 году она выступила на «Евровидении» под российским флагом с песней «Мамо».

По словам Анастасии Приходько, в 2009 году она не отождествляла свое участие на «Евровидении» именно с Россией. Экс-певица уверяет, что она выступила на конкурсе с украинской песней, поэтому не считала свое выступление именно российским.

К слову, в 2014 году Приходько заявляла иначе. Тогда певица говорила, что она гордится своим выступлением от России. Теперь же она утверждает в отсутствии радости из-за того, что представила страну на «Евровидении». Анастасия Приходько сейчас является членом партии Юлии Тимошенко.

В прошлом году певица уже давала интервью украинской журналистке Янине Соколовой. Во время беседы Приходько не выдержала конструктивных вопросов, в результате чего она покинула студию посреди интервью. Теперь же экс-певица пообщалась с Максом Назаровым на канале NewsOne.

Приходько рассказала о том, что она не гордится своим участием на «Евровидении». Экс-певица пожалела, что она представляла Россию на песенном конкурсе. «Для меня этой страны не существует», - сказала Приходько и заверила, что с 2014 года она не посещала Россию. Скандал вокруг «Евровидения» в Украине достиг финальной части. После того, как от участия в конкурсе отказалась певица Maruv, победившая в национальном отборе, от поездки в Израиль также решили отказаться и музыканты, занявшие 2 и 3 места.