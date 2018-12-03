В Москве откроется новый корпус театрального института Щукина

Новый корпус рядом с основным зданием Театрального института имени Бориса Щукина в Москве откроется в конце 2019 года, режиссерский факультет разместится в Доме князя Орлова, который отреставрируют к 2020 году, сообщает Минкультуры РФ со ссылкой на слова ректора института Евгения Князева.

Институт посетил министр культуры Владимир Мединский. Он побывал в учебном театре вуза, библиотеке и нескольких аудиториях, а также пообщался с заведующими кафедр института. Преподаватели поделились с министром планами организовать в этом году набор драматургов в магистратуру и предоставить студентам возможность получения дополнительного образования в области театрального менеджмента.

«Уникальность проекта нового здания заключается в том, что оно будет располагаться над въездным туннелем, который обслуживает близстоящие многоэтажки. В настоящее время мы уже вышли на нулевой цикл... Мы планируем полностью закончить стройку и внутреннюю отделку к 1 декабря этого года, если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств», - рассказал ректор вуза Мединскому.

Князев добавил, что в новом корпусе расположится кафедра пластической выразительности актеров, большой танцевальный зал, две аудитории и склад декораций учебного театра. Кроме того, у здания будет эксплуатируемая кровля, на которой студенты смогут заниматься в хорошую погоду.

По словам ректора, реставрацию Дома князя Орлова планируют завершить к 2020-му учебному году. В нем разместятся учебные аудитории, режиссерский факультет и Малая сцена, где будут проходить спектакли и занятия Учебного театра.

«Это двухэтажное здание, принадлежавшее князю Орлову, где часто бывал Пушкин, здесь также находилась шаляпинская студия, были квартиры... Мы получили его в начале 1990-х годов... Особняк был приведен в порядок в 90-е годы, однако там держалась постоянная влажность и оно было поражено грибком», - отметил Князев.