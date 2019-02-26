Официально: Украина отказалась от участия в «Евровидении»

Сегодня, 20:29 \\ Мозаика

После отказа четырех претендентов выйти на сцену песенного конкурса, Украина официально объявила, что участвовать не будет.

 Украина отказалась от участия в «Евровидении», о чем сегодня, 27 февраля стало известно официально от пресс-службы Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сокращенно именуемой как НОТУ. Именно эта организация отвечала за договоренности с кандидатом от Украины. Как известно, организация представила лидеру Нацотбора певице Maruv такой контракт, с пунктами которого исполнительница не смогла согласиться.

НОТУ объясняет отказ Украины от «Евровидения» «чрезмерной политизацией национального отбора». Также, в организации отметили, что в стране есть большой запрос на урегулирование гастролей украинских артистов в России, так как в данный момент нет закона, который бы это запрещал. В НОТУ предлагают проработать «законопроект, регулирующий ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с Россией в дальнейшем».

Ранее от возможности представить Украину в Израиле на «Евровидении» отказались, помимо Maruv, группы Freedom Jazz, KAZKA и последний четвертый претендент – группа Brunettes Shoot Blondes. Участники последней объяснили отказ тем, что они «не побеждали в Нацотборе» и это «не их поездка».

Ранее Андрей Данилко, занимающий одно из трех кресел судей Национального отбора, комментируя ситуацию, выразил готовность вновь перевоплотиться в Верку Сердючку, если для «Евровидения» не останется кандидатов.

Напоминаем, Россию в этом году на песенном конкурсе во второй раз представит Сергей Лазарев.

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Автор - София Волкова
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