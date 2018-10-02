В Ижевске состоится второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов»

Пиротехническое шоу станет подарком жительницам города в Международный женский день.

В этом году в столице Удмуртии состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Пиротехническое шоу порадует горожан в Международный женский день. Впервые этот фестиваль был проведен в Ижевске 8 марта 2018 года.

По информации организаторов, в шоу примут участие три команды из различных регионов России. На данном этапе идет отбор команд-участниц. Залпы фейерверков будут происходить с музыкальным сопровождением в виде оригинальных композиций. Пиротехники будут осуществлять процесс зрелища с набережной городского пруда.

До начала соревнования для жителей Ижевска будут организованы видео-музыкальные шоу и выступления творческих коллективов.

Старт пиротехнического шоу намечен на 19.00. Среди участников публикой будет выбран победитель. Лучшую команду определят по уровню аплодисментов зрителей.

Организаторы шоу поделились с горожанами информацией о том, что лучший обзор на предстоящее шоу будет открываться на ступеньках эспланады и склоне набережной.

Таким необычным образом пиротехники из разных уголков страны поздравят женщин Удмуртии уже во второй раз.