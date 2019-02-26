Владимир Познер назвал исполнение песни о бомбардировке США дурновкусием

Популярный в России и за ее пределами журналист Владимир Познер, являющийся телеведущим, радиоведущим, а также первым президентом Академии российского телевидения назвал песню о ядерном ударе по США, исполненную в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, дурновкусием.

Накануне Владимир Владимирович давал интервью Национальной службе новостей, в котором высказался об исполнении подобных песен в крайне негативном ключе. Он считает, что подобные песни являются «дурным вкусом» и их вовсе не стоит исполнять, и место здесь уж точно не играет роли. Как он подчеркнул, не важно где, будь то Исаакиевский собор, Кремль или же Дворец спорта. Это все равно остается дурным тоном.

Стоит отметить, что песню, написанную в 1980 году, российским композитором Андреем Козловским «На подводной лодочке» или как ее еще называют «О запрете военнослужащих», участники питерского концертного хора исполнили 23 февраля, во время концерта. В ней есть строчки: «спят усталые игрушки, негры тихо спят» и «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». Выступление получило неоднозначные отзывы со стороны публики.