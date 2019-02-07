Мультфильм «Кот в сапогах» получит продолжение

Сегодня, 11:52 \\ Мозаика

Компания DreamWorks решила создать продолжение мультфильма «Кот в сапогах». Для реализации проекта уже пригласили режиссера Боба Персичетти, который работал над первой частью в качестве сценариста.

Оригинальный мультфильм «Кот в сапогах», вышедший на экраны в 2011 году, является предысторией «Шрека 2» и рассказывает о персонаже Кот в сапогах, впервые появившемся во второй части Шрека. Свой голос рыжему вояке подарил испанский актер Антонио Бандерас. Мультипликационная лента заработала в прокате 550 миллионов долларов и была номинирована на премию «Оскар» как «Лучший анимационный фильм». В тот раз режиссером выступил Крис Миллер, а Бобу Персичетти доверили написание сценария. Однако в этот раз все будет по-другому, и именно Персичетти займет режиссерское кресло. Предполагается, что актеры, принимавшие участие в озвучивании персонажей, вернутся к работе над проектом. Помимо Антонио Бандероса мы также вновь услышим Сальму Хайек и Зака Галифианакиса. Когда продолжения приключений Кота в сапогах от студии DreamWorks появится в прокате - не известно.

В прошлом году также стало известно, что студия Universal запустила работу над перезапуском франшизы «Шрек» и «Кот в сапогах». Для этого был приглашен продюсер Кристофер Меледандри, ранее создавший всеми любимые мультфильмы «Миньоны», «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных».

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Автор - Анна Андреева
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