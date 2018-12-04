Названы 10 голливудских фильмов, сюжет которых украли другие киноленты

На данный момент существует сотни, если не тысячи фильмов, которые одержали мировую популярность, а вследствие и хорошую прибыль. Однако есть и те, кто желает нажиться на плагиате – копируется сюжет, идея, посыл. От этого хороших фильмов не становится меньше, но и копии не исчезают из проката.

Эксперты в области кино составили список из 10 фильмов, которые были настолько хороши, что получили «дублеров» в мире кино.

Первый – «Форсаж» Роба Коэна и Мэла Сити, снятый в 2001 году, является копией боевика Кэтрин Бигелоу «На гребне волны» 1991 года. Рассказывающий о загадочной банде серфингистов, которые среди белого дня совершали ограбления банков. Полиция и ФБР были поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений.

Второй - «За пригоршню долларов» Серджио Леоне, 1964 года, в главной роли с Клинтом Иствудом. Это пародия на фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Телохранитель», снятого за 3 года до выхода голливудской кинокартины. Разница между фильмами состоит только в месте действия и главном герое.

Третий - «Аватар» Джеймса Кэмерона, 2009 года. Фильм стал передовым, собрав 2 миллиарда долларов в мировом прокате. Он особенно отличился спецэффектами, но не сюжетом. Подобный сюжет использовался ранее в фильмах: Кевина Костнера «Танцующий с волками» 1990 года, Терренса Малика «Новый Свет» 2005 года и даже диснеевской «Покахонтас» 1995 года.

Четвертый – «Тачки» Джона Лассетера и Джо Рэнфта, 2006 года. Студии Pixar скопировала сюжет истории машинок у драматической картины Майкла Кейтона-Джонса «Доктор Голливуд» 1991 года.

Пятый - «Паранойя» Ди Джей Карузо, 2007 года. Это пересказ триллера Альфреда Хичкока «Окно во двор», 1954 года. Повествующем о прикованном из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортере, который от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме.

Шестой - «Роковое влечение» Эдриана Лайна, 1987 года, является пародией на фильм 1971 года, в котором Клинт Иствуд сыграл диджея, который провел ночь со своей фанаткой, а после стал ее жертвой.

Седьмой - «Дни грома», 1990 года. Где Том Круз играет почти того же самого персонажа, что и в «Лучшем стрелке» 1986 года.

Восьмой - «В поисках галактики», 1999 года и комедия Джона Лэндиса 1986 года «Три амигос!». Практически не отличаются сюжетом.

Девятый – фильм Дага Лаймана «Экстази», 1999 года, позаимствовал сюжет у легендарного Тарантино и его нашумевшего «Криминального чтива».

«Звездные войны: Пробуждение силы», 2015 года замыкает списком и является пародией на предыдущую, четвертую часть франшизы.