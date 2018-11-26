Картина Моне «Дворец Дожей» продана на аукционе Sotheby's за 2,3 миллиарда рублей

Сегодня, 09:38 \\ Мозаика

Полотно французского художника Клода Моне продали на аукционе Sotheby's за 27,5 миллионов фунтов (около 2,3 миллиарда рублей). Покупатель шедевра пожелал остаться неизвестным.

В Лондоне завершились очередные торги аукционного дома Sotheby's, топовым лотом которых стала картина работа кисти отца импрессионизма французского художника Клода Моне картина «Дворец Дожей», написанная им во время путешествия в Венецию в 1908 году. Полотно долгое время находилось в семейной коллекции и не выставлялось публично, пока владелец не решил продать «Дворец Дожей». Коллекционер, выложивший за картину 27,5 миллионов фунтов (около 2,3 миллиарда рублей), пожелал сохранить анонимность. Подчеркнем, что это самая большая цена за полотно Кисти Моне, когда –либо предложенная покупателем.

Отметим, что пейзаж Серениссимы стал одной из лучших и известных картин Клоде Моне, созданных им во время путешествия в этот знаменитый итальянский город. Всего художник создал три версии картины, одна из которых хранится в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, а другая в нью-йоркском музее Метрополитен. На полотне изображен дворец дожей - правителей Венеции, который стал одним из величайших памятников готической архитектуры, символом города и одной из его главных достопримечательностей. Известно, что Моне писал полотно, сидя в лодке.

Помимо Клода Моне на аукционе также были выставлены работа Василия Кандинского, ушедшая с молотка за 7, 1 миллиона евро, картина Рене Магоитта «Утренняя звезда» – продана за 6, 17 миллионов евро, а также произведения кисти Пикассо, Шагала и Джакометти. Как отметили представители Sotheby's, особый интерес работы швейцарского живописца Альберто Джакометти вызвали у покупателей из России и Азии.

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Автор - Анна Андреева
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