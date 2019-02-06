По книге писателя Алексея Иванова «Вилы» снимут документальный фильм и сериал

Уральский писатель Алексей Иванов пишет сценарии для драматического сериала и документального фильма, которые будут сняты по его роману «Вилы» и расскажут о бунте Емельяна Пугачева. Производством проектов займется компания Star Media.

Писатель Алексей Иванов по праву является в современной России одним из самых экранизируемых авторов. После того, как мы увидели на экранах адаптацию его романов «Географ глобус пропил», «Тобол» и «Ненастье», на очереди стоит историческая книга «Вилы», где рассказано о бессмысленном и беспощадном русском бунте, произошедшем во времена царствования императрицы Екатерины Великой и возглавленном Емельяном Пугачевым.

О том, что по книге Алексея Иванова «Вилы» снимут и документальный фильм, и драматический сериал из восьми эпизодов, сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. Она рассказала, что права на экранизацию приобрела компания Star Media и она будет работать по заказу телеканала «Россия». Также Зайцева добавила, что если сценарий документалки будет написан близко к тексту «Вил», то историю сериала Иванову придется создавать фактически с нуля. Планируется, что писатель сдаст сценарий в производство в конце этого года. К слову, съемки документальной ленты стартуют уже этим летом.

Сам Алексей Иванов говорит, что он изначально предполагал ограничиться только написанием сценария для документального проекта, однако в компании Star Media заинтересованы историей пугачевщины и уверены, что она является идеальным материалом для драматического сериала. Писатель признался, что он два года подряд отклонял подобные предложения, так как опасался повторения истории экранизации его романа «Тобол», когда киношники перекроили сценарий до неузнаваемости. Однако, понаблюдав за тем, как Star Media обращается с авторским материалом «Сердца пармы», он все - таки решился снова стать сценаристом.

Отметим, что сейчас компания Star Media занимается экранизацией исторического романа Алексея Иванова «Сердце пармы», в котором рассказана история покорения Москвой в 15 веке Великой Перьми.