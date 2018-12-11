В замке Тинтагель воссоздадут мост легендарного короля Артура

В Великобритании за счет частных пожертвований планируют вновь построить мост короля Артура, соединяющий две части разрушенного замка Тинтагель, где, если верить преданиям, появился на свет легендарный вождь бриттов.

Жизнь правителя королевства Логрес и вождя бриттов Артура уже много веков не дает покоя исследователям, благодаря чему этот самый знаменитый кельтский герой стал центральной фигурой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. По легенде король Артур появился на свет в замке Тинтагель, расположенном в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Сейчас замок превратился в руины, однако все равно остается местом паломничества многочисленных поклонников легенды о предводителе рыцарей Круглого стола.

И вот, недавно стало известно, что комиссия по историческим зданиям и памятникам Великобритании «English Heritage», намерена восстановить мост между двумя частями Тинтагель и привлечь для реализации проекта спонсорскую помощь в размере 3,3 миллиона долларов. Если сумму все - таки удастся собрать, архитекторам не придется фантазировать по поводу внешнего вида сооружения, ведь его описание сохранилось в исторической литературе. Согласно документам, мост представлял собой узкий переход, постоянно охраняемый тремя стражниками и оснащенный подъемной конструкцией. Длина нового моста по проекту составляет 30 метров, а высота достигает 57 метров над уровнем неба.

Впрочем, многие представители ученого мира ставят под сомнение реальность личности короля Артура и утверждают, что он является вымышленным персонажем или собирательным образом нескольких вождей. Одним из таких сомневающихся является ученый Николай Толстой, который в беседе с журналистами издания The Telegraph заявил, что на предполагаемом месте моста никогда не было, а заложивший основы артуровских традиций священник и летописец Гальфрид Монмутский указывал, что Мерлин пересекал узкий скалистый хребет, но никак не рукотворный объект.