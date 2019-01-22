Меч Дэдпула выставлен на продажу

Исполнитель роли Дэдпула актер Райан Рейнольдс решил выставить на продажу один из мечей, которыми он пользовался во время съемок фильма «Дэдпул 2», а полученные средства направить на благотворительность.

Актер Райан Рейнольдс, который предстал перед всем миром в образе наемника Дэдпула, решил помочь фонду Ronald McDonald House Charities в Британской Колумбии и выставил на торги один из мечей, снявшихся вместе с ним в фильме «Дэдпул 2». Об этом канадский артист сообщил на своей странице в Twitter. На мече «Би» актер оставил свою подпись и пока неизвестно, в какую сумму будет оценен этот лот.

Напомним, что первый фильм о Дэдпуле вышел на экраны в 2015 году. Комедийный фантастический боевик, снятый по комиксам Marvel, стал первой картиной в истории с рейтингом R (18+), сумевшей заработать в прокате почти 800 миллионов долларов. Кроме того, лента получила в основном положительные отзывы критиков и даже попала в списки лучших фильмов 2016 года.

Сиквел «Дэдпула» появился в 2018 году как раз к тому моменту, когда градус ожидания продолжения истории Болтливого Наемника достиг своего предела. Новый супергеройский фильм также получил рейтинг R (18+) и принес своим создателям кассу в размере 785 миллионов долларов.