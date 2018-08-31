В Исаакиевском соборе воспели бомбардировку Соединенных Штатов

Сегодня, 11:30 \\ Мозаика

Под куполом храма прозвучала песня Козловского «На подводной лодочке».

 Участники питерского концертного хора попали в неоднозначную ситуацию после того, как на День защитника отечества исполнили под куполом Исаакиевского собора песню российского музыканта Андрея Козловского «На подводной лодочке…». В данной композиции рассказывается о советских самолетах и подводных лодках, которые подошли к берегам Соединенных Штатов для бомбардировки. Песня была написана еще в 80-х годах прошлого века.


Большой резонанс общественности вызвал не только общий смысл композиции, в которой советский военнослужащий готов уничтожить что угодно за «трешку», но и некоторые отдельные строчки. «Негры тихо спят» и «Пять сотен лет назад тебя (Америку) открыли зря». Сам автор ранее признавался, что «На подводной лодочке» имеет сатирический смысл, не направленный против США. В интернете многие пользователи посчитали такой репертуар недопустимым на мероприятии в Исаакиевском соборе. Попутно досталось и журналисту Киселеву, который в прямом эфире подсчитывал возможности бомбардировки Соединенных Штатов российскими ракетами.

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Автор - Антон Словацкий
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