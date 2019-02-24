"Репетиция выборов": скандал с певицей Maruv политолог сравнил с выборами президента на Украине

Сегодня, 09:49 \\ Мозаика

Владимир Корнилов заявил, что скандал с отбором участника на "Евровидение-2019" является "репетицией выборов". Он убежден, ситуация отлично показывает, что мнение населения на Украине ничего не стоит.

 Громкий скандал с отбором участника, который должен представлять страну на международном вокальном конкурсе на Украине не проходит мимо известных личностей. В стороне не остался и политолог Владимир Корнилов. Он возмущен сложившейся ситуацией, о чем и написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Политолог указал: «Народ проголосовал за какую-то кандидатшу? Ну так и чхать на это». Он отметил, что в стране никого не волнует мнение народа, а «Евровидение» стало настолько политизированным, что интересы стран ставят выше искусства, хотя в данной сфере вообще никакой политики быть не должно. По мнению Корнилова, этот скандал не что иное, как самая настоящая «репетиция предстоящих выборов» президента на Украине, которые пройдут 31 марта. Именно с этим мероприятием политолог и сравнил скандал с певицей.

 Сама Maruv была готова отказаться от гастролей в России, однако, выступать на «Евровидении» с лозунгами и превращать свое пребывание на конкурсе в некие политизированные промо-акции она не согласилась. Сейчас стране необходимо выбрать нового кандидата для выступления.

Ранее стало известно, что Maruv отказалась от участия в конкурсе, о чем самостоятельно сообщила поклонникам в своем профиле. Фанаты поддержали девушку и согласились с ее решением, встав н защиту от недоброжелателей, которые тут же поспешили осыпать девушку упреками.

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Автор - Евгения Чернобаб
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