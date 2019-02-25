«АукцЫон» отказались писать музыку для фильма «Брат-3»

Скандальный музыкант Стас Барецкий анонсировал съемки продолжения культовой картины Алексея Балабанова.

Питерская рок-группа «АукцЫон» не примет участия в третьей части кинокартины «Брат». Данную информацию сообщил НСН лидер коллектива Леонид Федоров. По его словам, идея продолжать фильм Балабанова без него выглядит несколько странной. «Не могу даже понять, зачем это все. Там Балабанов снимал, а здесь что?», - сказал Федоров. Ранее песня «АукцЫона» под названием «Дорога» была задействована во второй части приключений Данилы Багрова. Тогда композиция 1993 года обрела второе дыхание в эфире радиостанций.

Накануне известный питерский музыкант, выступавший в свое время за группу «Ленинград», Стас Барецкий, рассказал НСН о намерении сделать фильм «Брат-3». По его словам, в картине согласились принять участие некоторые люди, сидевшие в тюрьме. Например, тайский боксер и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик. Барецкий сообщил, что в будущем фильме главным героем станет младший сын, по аналогии с фольклором. «В сказках всегда было три брата», - подытожил скандальный шоумен.