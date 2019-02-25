«АукцЫон» отказались писать музыку для фильма «Брат-3»

Сегодня, 07:48 \\ Мозаика

Скандальный музыкант Стас Барецкий анонсировал съемки продолжения культовой картины Алексея Балабанова.

 Питерская рок-группа «АукцЫон» не примет участия в третьей части кинокартины «Брат». Данную информацию сообщил НСН лидер коллектива Леонид Федоров. По его словам, идея продолжать фильм Балабанова без него выглядит несколько странной. «Не могу даже понять, зачем это все. Там Балабанов снимал, а здесь что?», - сказал Федоров. Ранее песня «АукцЫона» под названием «Дорога» была задействована во второй части приключений Данилы Багрова. Тогда композиция 1993 года обрела второе дыхание в эфире радиостанций.

Накануне известный питерский музыкант, выступавший в свое время за группу «Ленинград», Стас Барецкий, рассказал НСН о намерении сделать фильм «Брат-3». По его словам, в картине согласились принять участие некоторые люди, сидевшие в тюрьме. Например, тайский боксер и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик. Барецкий сообщил, что в будущем фильме главным героем станет младший сын, по аналогии с фольклором. «В сказках всегда было три брата», - подытожил скандальный шоумен.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV.

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

"Гордость" страны: Джамалу обвинили в выступлениях на российских корпоративах

 Сообщается, что певица выступала в России после присоединения Крыма в 2014 году....

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Культовому режиссеру Балабанову сегодня исполнилось бы 60 лет

 Продюсер Сергей Сельянов рассказал о роли Юрия Дудя в новой волне популярности Алексея...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ