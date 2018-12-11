Режиссер Глеб Панфилов возобновил съемки фильма «Один день Ивана Денисовича»

Глеб Панфилов приступил ко второй части съемок экранизации произведения Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Съемки должны закончиться через месяц, а в прокате картина появится весной 2020 года.

Режиссер Глеб Панфилов после долгого перерыва возобновил съемки фильма по произведению Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Военный блок картины был отснят года назад, и теперь съемочная группа переехала в большую натурную декорацию «Лагерь», созданную художниками-постановщиками на основе картины «Лагпункт Верхний Дебин. Колыма» художника-сидельца Николая Гетмана. В главной роли снимается актер Филипп Янковский, который ранее признавался, что для его возможность работать с таким «большим» режиссером как Глеб Панфилов - это большая честь. Также актер говорит, что съемки ведутся в очень тяжелых условиях и перед актерами стоит непростая задача перенести на экраны серьезный и драматический материал. Его коллегами по площадке стали Артур Бесчастный, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Михаил Хмуров, Владимир Еремин и другие. Также в съемках принимают участие порядка 200 актеров массовых сцен – это заключенные и надзиратели лагеря.

Экранизация произведения Солженицына ведется при участии консультантов из Музея ГУЛАГ и общества «Мемориал», которые предоставили киношникам архивные документы и фотографии, а также поделились воспоминаниями людей, прошедших все ужасы лагерей. Съемки должны закончиться в марте этого года, а появления фильма в кинотеатрах стоит ожидать не ранее весны 2020 года.

«Один день Ивана Денисовича» - рассказ/повесть, первое опубликованное произведение писателя Александра Солженицына, принесшее автору мировую известность. Рассказ, в котором Александр Солженицын поведал всему миру об одном дне из жизни советского заключенного русского крестьянина солдата Ивана Денисовича Шухова, был напечатан в 1962 году в издании «Новый мир». Как позже утверждали историки и литературоведы, публикация «Одного дня Ивана Денисовича» повлияла на весь ход истории СССР.