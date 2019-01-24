Курьезный случай произошел почти сразу же после того, как актер из «Богемской рапсодии» получил заветную награду. После падения к Рами Малеку сразу же подбежали врачи.

Церемония награждения премии «Оскар» не обошлась без курьезов. Как отметили пользователи Сети, награда подразумевает «взлеты и падения», но в этом году падение оказалось буквальным. Получивший «Оскар» Рами Малек упал со сцены со статуэткой в руках.

Это случилось за кулисами, куда актер отправился после получения награды. Ему ее вручили за лучшую мужскую роль, которую Рами Малек сыграл в нашумевшем фильме «Богемская рапсодия». Актер впечатлил зрителей мастерством перевоплощения. Во время просмотра фильма многим казалось, что на экране и правда показан Фредди Меркьюри, а не актер, похожий на него.

После падения со сцены Рами Малек получил помощь врачей. Медики помогли ему сесть, после чего провели осмотр. По данным, серьезных травм во время падения со статуэткой «Оскара» актер не получил. Рами Малек достойно перенес конфуз, он продолжал улыбаться и даже сумел отшутиться, что полностью сгладило ситуацию.

Пользователи Сети пожалели Рами Малека. По словам комментаторов, актеру явно было обидно упасть со сцены, но он мастерски «выкрутился» из ситуации и не подал виду, что ему неприятно. Фанаты Рами Малека в шутку желают ему, чтобы это падение стало его единственным падением в мире кинематографа.