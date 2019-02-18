В Сети появились новые кадры финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил ролик с анонсами премьер 2019 года. В трейлер вошли новые кадры из последнего, восьмого сезона «Игры престолов», премьера которого запланирована на 14 апреля.

Фанаты «Игры престолов» томятся в мучительном ожидании новых серий любимого сериала и замерли в ожидании развязки саги, за непростым развитием событий в которой зрители с интересом наблюдают уже на протяжении восьми лет. Пока поклонники созданного писателем Джорджем Мартином фэнтезийного мира строят предположения о судьбах главных героев и размышляют, как можно спасти Вестерос от белых ходоков, от кого беременна Серсея и на ком может жениться Джон Сноу, телеканал HBO выпустил трейлер с анонсами премьер этого года. В новое видео вошли ранее неизвестные кадры из последнего грядущего восьмого сезона «Игры престолов».

В трейлере можно увидеть, как Арья Старк в боевой экипировке смотрит на полет дракона. Также в ролике мелькают Джон Сноу и «мать драконов» Дейнерис Таргариен. Помимо «Игры престолов», HBO показал фрагменты из фильма «Дэдвуд», экранизации комикса «Хранители», кадры второго сезона «Большой маленькой лжи» и других новинок.

Известно, что премьера финального сезона «Игры престолов» назначена на 14 апреля. Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов, первые два из которых будут идти по часу, а длительность остальных четырех составит 80 минут каждый.