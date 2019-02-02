Культовому режиссеру Балабанову сегодня исполнилось бы 60 лет

Сегодня, 10:35 \\ Мозаика

Продюсер Сергей Сельянов рассказал о роли Юрия Дудя в новой волне популярности Алексея Балабанова у молодежи.

 Самый узнаваемый режиссер независимой России Алексей Балабанов, фильмы которого вызывали огромный резонанс на рубеже 1990-2000-х годов, сегодня мог бы отпраздновать свой 60-летний юбилей. В День рождения друга, продюсер Сергей Сельянов рассказал «Известиям», как фильмами Балабанова снова начали интересоваться представители нового поколения, благодаря специальному выпуску проекта «ВДудь». По его словам, после выхода программы Юрия Дудя об Алексее Балабанове в YouTube, многие подростки, которые появились на свет уже после 90-х, начали проявлять огромный интерес к творчеству режиссера. Это говорит о том, что кинематографист умел создавать фильмы, не теряющие актуальность.

Алексей Балабанов появился на свет в Екатеринбурге (тогда Свердловск) в 1959 году. Окончив среднюю школу, он поступил на переводчика в Горьковский университет. Получив диплом, Балабанов три года прослужил в военно-транспортной авиации, выполняя международные полеты, в том числе участвуя в Афганской войне. Заканчивал свою военную службу будущий режиссер уже в ВМФ. Демобилизовавшись, Алексей Балабанов решил посвятить себя кинематографу. Дебютной полнометражной работой режиссера стал фильм «Счастливые дни», в котором главную роль исполнил Виктор Сухоруков. За свою карьеру Балабанов снял более десяти картин, среди которых самыми известными стали приключения Данилы Багрова в дилогии «Брат», фильм «Груз 200», «Кочегар», «Жмурки», «Морфий» и «Я тоже хочу». Умер Алексей Балабанов 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.

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Автор - Антон Словацкий
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