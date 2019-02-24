"Гордость" страны: Джамалу обвинили в выступлениях на российских корпоративах

Сообщается, что певица выступала в России после присоединения Крыма в 2014 году. Примечательно, что сама звезда неоднократно критиковала своих коллег, которые давали концерты в России.

Оказалось, что победительница международного вокального конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая представляла Украину, скрывала свои выступления на российских корпоративах. Известно, что знаменитость всегда открыто высказывала свои националистические взгляды. Она неоднократно заявляла о своем недовольстве украинскими звездами, которые ездили с концертами в Россию после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.

Известно даже, что не так давно певица была замешана в скандале с травлей сестер Анны и Марии Опанасюк, которые отказались признавать, что Крым – это территория Украины. Этот конфликт произошел в рамках отбора на «Евровидение-2019». Однако выяснилось, что Джамала и сама выступала в российских городах, в чем ее и обвинили.

Секрет раскрыл ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров. Он опубликовал свое сообщение на странице социальной сети Facebook. Пост ведущего пропитан иронией и сарказмом. Он поблагодарил певицу за ее позицию, за корпоративы, за российскую новую волну. Также Назаров заявил, что благодарен и родителям Джамалы, которые «патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта». В завершение своего сообщения ведущий назвал певицу «гордостью страны», имея в виду, совершенно обратное.