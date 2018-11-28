Реджине Кинг вручили первый «Оскар» в карьере

Американская актриса одержала победу за лучшую роль второго плана.

Сейчас в Калифорнии проходит главное мероприятие в мире кино. Миллионы телезрителей следят за вручением золотых статуэток «Оскар» 2019 года. Уже известны первые победители. Темнокожая актриса Реджина Кинг, сыгравшая десятки известных ролей, включая Карлу Дин во «Враге государства» и Джанин Дэвис в «Теории большого взрыва», получила свою первую главную награду в кинематографе. Ей достался «Оскар» за картину «Если Бил-стрит могла бы заговорить», где Кинг сыграла персонажа второго плана Шэрон Риверс. Выступая со сцены, американка выразила благодарность своей матери.

Главный приз церемонии, награда за лучший фильм года досталась работе Питера Фарелли «Зеленая книга». Мексиканский кинофильм «Рома» получил сразу две статуэтки: кинокритики признали его лучшей иностранной картиной, а создатель Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером. Рами Малек из «Богемской рапсодии» и Оливия Колман из «Фаворитки» были признаны лучшими актером и актрисой. Кроме кинофильмов премию «Оскар» вручили и мультипликации. В этот раз лучшим мультфильмом был выбран «Человек-паук: Через вселенные». Вручение премии продолжается в Лос-Анджелесе.