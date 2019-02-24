СМИ: Права на песню MARUV для «Евровидения-2019» принадлежат российской компании

Права на песню «Siren Song», с которой украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, намеревалась отправиться на «Евровидение-2019» от Украины, принадлежат российской компании.

Новым препятствием для выступления певицы из Украины MARUV на «Евровидении» в этом году стала новость о том, что права на песню «Siren Song», с которой исполнительница собиралась покорять международный песенный конкурс, принадлежат звукозаписывающей компании Warner Music Russia. Об этом сообщила украинская телекомпания «24».

Warner Music Russia является частью глобальной международной структуры Warner Music Group. Поэтому в украинских СМИ появились предположения, что исполнение песни украинской певицей на «Евровидении» будет сопровождаться отчислением лицензионный платежей в российский бюджет.

В настоящее время неизвестно, что по этому поводу думают власти Украины. Сообщается, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) ранее предложили победительнице национального отбора контракт, согласно которому любые её выступления в России будут запрещены. Анне Корсун уже передали контракт для ознакомления. В течение суток певица должна принять решение. Однако, как отметила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко в Facebook, подписанный контракт не гарантирует MARUV участие в песенном конкурсе.

Стоит отметить, что против выступления Корсун на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве одним из первых выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, аргументируя это тем, что их страну не может представлять исполнитель, дающий концерты в государстве-агрессоре.