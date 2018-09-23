«Зубы похожи на человеческие»: Фермеры обнаружили странное животное

Обнаружившая существо фермерша сообщает, что это уже не первый случай встречи с ним.

Странное на вид существо с зубами, словно человеческими, обескуражило местных фермеров, которые его обнаружили. Женщина, работающая на рисовом поле недалеко от города Сан-Хавьер, в северо-восточной аргентинской провинции Санта-Фе, обнаружила и сняла на фото странное существо. Мария Джулия Кандотти описывает животное: длинное, похожее на угря тело с покрытой морщинами шкурой и полным ртом уродливых зубов, похожих на человеческие.

«Эта красотка спускалась по реке, чтобы попасть на рисовое поле ... мы не знаем, что это такое, но это уже второе обнаруженное нами ... будьте осторожны», - пишет Кандотти у себя в Facebook. Вид странного существа шокировал онлайн-комментаторов, таких как Мария Селеста Кристен, которая назвала его «отвратительным и страшным».

Позднее эксперты определили по фотографиям, что это южноамериканская двоякодышащая рыба (epidosiren paradoxa). Это особый вид рыб, которые могут дышать воздухом, но обычно обитают в болотах и мелководье. Огромные зубы южноамериканским двоякодышащим рыбам нужны для раскалывания панциря крабов и улиток, которые составляют основную часть их рациона. «Они выкапывают маленькие пещеры в грязи, куда они пролазят, а затем создают своего рода кокон, в котором они могут оставаться в течение двух или трех лет, не нуждаясь в выходе на поверхность», - говоритПабло Скаработти, ученый из Национального института фонетологии Коникета Данный подвид является уникальным для Южной Америки.