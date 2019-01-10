Видео с плачущим от «Короля льва» питбулем собрало миллионы просмотров

Молодой человек поведал о том, как его 4-месячную собаку растрогала трагическая сцена в популярном диснеевском мультфильме.

Джош Майерс выложил на своём аккауент в фейсбуке видео, на котором его питбуль Лýна очень эмоционально отреагировала на смерть Муфасы, отца главного героя мультфильма «Король лев» Симбы. Как рассказывает Майерс, он и его подруга смотрели мультик, в то время как Луна играла со своими игрушками. Но когда сюжет дошёл до трагической сцены смерти Муфасы, Луна остановилась и с интересом начала смотреть и в итоге растрогалась, сочувствуя Симбе. В конце видео заметно как Луна начала ещё сильнее скулить и в итоге заплакала, увидев безжизненное тело прежнего короля-льва. «Она даже ложится в момент, когда Симба укладывается рядом с почившим отцом. Мы не достойны собак. Всего четыре месяца, а она уже проявляет сочувствие».

Оригинальное видео на фейсбуке набрало уже 4,5 миллиона просмотров.