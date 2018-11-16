СМИ: Скончался внук «короля Голливуда» - Кларк Гейбл III

22 февраля из жизни ушел внук американского актера и секс-символа 1930—1940-х годов, носившего прозвище «Король Голливуда» Кларк Гейбл III. 30-летний молодой человек был доставлен в Пресвитерианскую больницу штата Техас в Далласе после того, как его нашли в бессознательном состоянии, однако после госпитализации он скончался. Потомок одного из величайших звезд кино был актером, моделью и телеведущим реалити-шоу «Изменники», в котором открывал неприятные факты неверности партнеров разных людей. Причина столь неожиданной смерти Кларка Гейбла III не оглашается, но известно, что у него осталась маленькая дочь. Девочка родилась в 2017 году.

«Мой брат был найдет без сознания сегодня утром его невестой и не проснулся, — написала Кейли Гейбл на своей странице в Facebook — Я люблю тебя, Кларки, мне жаль, что мы не смогли тебя спасти. Мое сердце разбито на куски. Покойся с миром».

Гейбл III был предпринимателем и бизнесменом. Он владел собственным бутиком мужской модной и серфинговой линии одежды и аксессуаров, а также был президентом интернет-магазина электроники «ClarkGableSpyGear.com».

Известно, что в 2011 году потомок звезды был аррестован за то, что светил лазерной указкой на полицейский вертолет в Лос-Анджелесе. Он признал себя виновным и был приговорен к десяти дням тюремного заключения и трем годам условно.

При жизни, в одном из интервью СМИ, Кларк Гейбл III поделился, что знаменитое имя не дало ему возможности раскрыться, как индивидуальная личность, актер связал это с популярностью своего деда. «Я мог получить в школе какую-нибудь премию, и когда на вручении говорили имя «Кларк Гейбл», все родители вставали. У меня отнимали мою идентичность, потому что люди не верили, что это настоящее имя», — сетовал молодой человек.