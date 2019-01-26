Умер украинский композитор Лев Колодуб

23 февраля 2019 года, в Киеве, ушел из жизни Лев Колодуб – советский и украинский композитор. Об этом кончине 88-летнего музыканта сообщили на сайте министерства культуры Украины.

В сообщении было сказано о том, что мастер оставил после себя бесценное творческое наследие: массу оперных и балетных произведений; музыку для комедии «Веселые девчата», мюзиклов, солистов хора и симфонических оркестров, таких как кантата «Славься, Отчизна»; музыку для украинских карпатских рапсодий, танцевальных сюит и увертюр, а также музыку для романсов, хоров и фильмов.

Невозможно не отметить влияние творчества украинского поэта и писателя Тараса Шевченко на работы Колодуба. На основе стихов из сборника «Кобзарь», который принято считать основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка, композитор написал симфоническую думу «Шевченко образы», а также оперу «Поэт» о жизни Кобзаря.

В 1954 году, когда Льву Николаевичу было 24 года, он окончил Харьковскую консерваторию по классу композиции М. Д. Тица и с того времени начал работать в Киеве. С 1977 года, композитор получил звание доцента Киевской консерватории, а с 1985 - профессора кафедры композиции. В 1997 году он становится заведующим кафедрой информационных технологий и членом-корреспондентом Академии искусств Украины.

В 2001 году Лев Колодуб получает премию имени М. Вериковского, в 2002 - почетный знак «Слобожанская слава» Харьковской облгосадминистрации, в 2005 - золотую медаль Академии искусств Украины и в 2010 году был удостоен национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.