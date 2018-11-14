Названа новая дата премьеры «Годзиллы против Кинг-Конга»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустит блокбастер раньше запланированного времени.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что студия Warner Bros. Pictures приняла решение сместить дату премьеры своего блокбастера « Годзилла против Кинг-Конга на более раннюю дату – 13 марта 2020 года. Ранее премьерный показ планировали провести 22 мая 2020 года.

Причиной такого переноса стал тот факт, что примерно в тот же период свет увидит очередная часть боевика «Форсаж 9» от Universal Pictures. Создатели фильма о противостоянии монстров решили привлечь большее количество зрителей снизив уровень конкуренции за счет смещения даты премьеры.

Режиссером блокбастера «Годзилла против Кинг-Конга» стал Адам Вингард, который ранее работал над созданием фильма ужасов «З/Л/О».В роли автора сценария картины выступил Тэрри Россио, который принимал участие в создание всех частей «Пиратов Карибского моря» и версии «Годзиллы» 1998 года.

По задумке авторов, съемки очередной части «Форсажа» начнутся весной 2019 года. Актерский состав картины пока не разглашается. Известно лишь, что в съемках не будет принимать участие Дуэйн Джонсон.