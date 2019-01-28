Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV.

По результатам национального отбора на право представлять Украину в этом году на «Евровидении» в Израиле, участницей конкурса от Украины станет исполнительница MARUV. Сообщается, что на сцене международного конкурса певица исполнит песню «Siren».Известная группа KAZKA, также боровшаяся за право представлять страну, оказалась лишь на 3-м месте среди финалистов отбора.

Отмечается, что в жюри национального отбора находилась и Джамала, занявшая первое место на конкурсе в 2016 году. Кроме вокальных данных певицу также интересовал и один вопрос из политической сферы. Так, Джамала поинтересовалась у Анны Корсун, как бы та ответила на вопрос журналистов: «Крым – это Украина?». Корсун заверила, что ответила бы непременно утвердительно.

Стоит отметить, что другие конкурсантки, выступающие в дуэте Anna Maria, имели своё мнение относительно принадлежности Крыма, что вызвало громкий скандал. Так, сёстры отказались давать однозначный ответ на этот вопрос, подчеркнув, что не считают присоединение полуострова к России актом агрессии. По их мнению, Украина просто «потеряла Крым».

«Евровидение-2019» состоится с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив.