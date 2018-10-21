Умер «король голливудских мюзиклов» Стенли Донен

Король голливудских мюзиклов, режиссёр, хореограф и продюсер Стенли Донен умер в возрасте 94 лёт.

О смерти режиссёра Стенли Донена стало известно от газеты The Chicago Tribune, которая сослалась на одного из сыновей покойного режиссёра. Как сообщило издание, Донен скончался 21 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа.

Критики не раз отмечали, что работы Донена отличаются качественным сценарием, безупречным вкусом и стилем, в том числе при монтаже, а также неповторимым музыкальным сопровождением. Однако, по мнению известного кинокритика Майкла Филлипса, огромный талант «короля мюзикла» по большей части был недооценён при жизни. Даже подаренная режиссёром зрителям картина «Поющие под дождём» не обеспечила Донена широкой известностью и громкой славой, в то время как на актёров мюзикла Джина Келли и Джорджа Эбботта, напротив, обрушился оглушительный успех.

При жизни режиссёр получил две такие престижные награды, как «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале за вклад в мировой кинематогроф и «Оскар» за развитие американской киноиндустрии.