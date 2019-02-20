Юрий Лоза готов написать арию прямой кишки для шоу Елены Малышевой

Композитор считает противоречивые эфиры шоу Малышевой отражением «русской ментальности», потому что их абсурдность не знает меры.

Ранее в сети волну возмущения и насмешек вызвал очередной выпуск шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». На этот раз авторы программы рассказали зрителю о таких важных вещах, как болезни матки, однако сделано это было не просто в форме повествования. На сцене появилась женщина, облаченная в красный костюм матки, и спела песню на соответствующую тему. Ряд известных личностей уже высмеял абсурдное шоу, однако для Елен Малышевой такой подход к рассказу о болезнях не является новым.

О ситуации также высказался и Юрий Лоза. В ходе интервью он признал, что даже готов написать арию прямой кишки для шоу Елены Малышевой, так как для этого формата подобные выступления являются нормальными. «Я прямая кишка, я вполне широка… Я даже текст могу написать, если обратятся», - говорит Лоза.

Юрий Лоза не видит разницы, почему можно петь о каких-то других органах, но нельзя о матке. Композитор считает, что многие явления в России доходят до абсурда. Поэтому если поется о матке, то со временем споют и арию прямой кишки. «Все нужно делать в меру, но у нас меры этой нет. Это русская ментальность», - заключил Лоза, комментируя шоу Елены Малышевой «СтарХиту».

Сама Елена Малышева считает приемлемым показать «выступление матки», так как ее шоу предполагает элемент развлечения.

Ранее Юрий Лоза выразил готовность сочинить хит для претендента от России на конкурс «Евровидение».