Любовь Успенская исполнила хип-хоп в дуэте с Cygo

Певица отметила, что ей понравился такой необычный опыт, и она готова экспериментировать и с другими жанрами.

Любовь Успенская исполнила хип-хоп в дуэте с молодой рэп-звездой Cygo. Парень 20-ти лет, как оказалось, является поклонником творчества Успенской. О необычном дуэте стало известно на шоу «Вечерний Ургант».

Любовь Успенская завтра, 24 февраля, отметит свой юбилей – знаменитой певице исполнится 65 лет. Имея внушительный стаж работы на сцене, Успенская решила попробовать нечто совсем новое для себя. Так, во время эфира «Вечернего Урганта» Успенская удивила всех: она рассказала, что исполнила трек в хип-хоп жанре с белорусским рэпером Cygo. Песня называется «Panda E».

Любовь Успенская осталась довольна сотрудничеством. Cygo является ее давним поклонников, выросшим на ее песнях, как рассказала Успенская.

Также, Любовь Успенская отметила, что на таком интересном дуэте с хип-хоп исполнителем не остановится: звезда шансона хочет записать трек с 50 cеnt.

Ранее певица рассказала, что супруг вернулся к ней после длительных разногласий. Дело едва не дошло до развода.