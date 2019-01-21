Трамп получил "Золотую малину" за "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"

Сообщается, что жюри фестиваля безоговорочно присудило награду американскому президенту за участие в проектах, где он играл самого себя.

Известно, что самым худшим фильмом признана картина «Холмс & Ватсон». Он взял награду сразу в нескольких номинациях таких, как «худший режиссер» и «худший приквел», это помимо «малины» в номинации «худший фильм». Режиссировал проект Итан Коэн.

Президент США Дональд Трамп участвовал в двух проектах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». В обоих он исполнил роль себя самого. Примечательно, что его супруга Меланья Трамп также приняла участие в съемках. Известно, что первая леди тоже была номинирована, однако, осталась без награды. Ее обошла советница Трампа Келлиэнн Конуэй, также "исполнившая роль" в этой документальной ленте. Интересно, что американский лидер одержал победу в еще одной номинации – «худший актерский дуэт». По словам членов жюри, в тех же картинах Трампу была присуща «его нескончаемая мелочность».

Сообщается, что традиционно «Золотую малину» вручают за день до объявления победителей премии «Оскар». В этом есть смысл. По словам актеров, иногда некоторые артисты могут получить сразу две награды как за самую лучшую, так и за самую худшую работу в год. С этой точки зрения номинированные звезды всегда с нетерпением ждут объявления результатов. Известно, что прямая трансляция вручения премии «Оскар» пройдет в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени.