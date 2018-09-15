Андрей Данилко, больше известный по своей сценической роли Верки Сердючки, старается не заострять внимание на критике своих решений и конкурса в целом. Он считает, что в Украине много людей, «ляпающих» языком.

Верка Сердючка ответила на критику в адрес украинского отбора кандидатов на «Евровидение». Артист Данилко рассказал, что в Украине нужно обладать неким «панцирем», чтобы не реагировать на негатив, а большинство людей просто любят что-то сказать, не подумав.

Сердючку обвиняли в слишком явном подыгрывании группе KAZKA, чья песня «Плакала» побила в прошлом году все рекорды по популярности в России и заняла первые строчки чартов. Однако Данилко в ответ напомнил, что в прошлом году ставил коллективу низкий балл.

Андрей Данилко (Верка Сердючка), отвечая на критику в адрес украинского отбора кандидатов на «Евровидение», заметил, что хейтеры своими высказываниями самоутверждаются за счет оскорблений известных людей.

Также, Сердючка рассказала, что многие журналисты российской столицы связывались с ним, чтобы высказать положительное мнение об украинском отборе. Данилко считает его самым лучшим.

Предварительно самой сильной группой для представления Украины на «Евровидении» является АNNA MARIA. От России на конкурс отправится Сергей Лазарев.