Сериал «Султан моего сердца» установил рекорд рейтингов в России

Российско-турецкий проект «Султан моего сердца» транслировался в эфире «Первого канала». Сериал установил рекорд рейтингов в России по такому показателю, как «просматриваемость» в прайм-тайм. Об этом сообщает Rusturkey.com.

Сериал «Султан моего сердца» полюбился российским зрителям. Главные роли в международном проекте исполнили Александра Никифорова (с российской стороны) и Али Эрсан Дуру (с турецкой стороны). Действие сюжета развивается в начале 19 века в Стамбуле.

Аналитики сообщили, что рейтинги сериала превзошли все ожидания. «Султан моего сердца» установил рекорд рейтингов, превысив предыдущий максимум по просмотру в прайм-тайм на 30%.

Гендиректор телеканала Константин Эрнст рассказал, что успешность сериала была сразу спрогнозирована, так как это самобытный и уникальный проект. Провал сериала в Турции объяснили тем, что «Султан моего сердца» был по-разному смонтирован в России и Турции. Поэтому турецкие зрители увидели совершенно другой сериал с отличающимся финалом. Из-за невысоких рейтингов сериал был изъят из сетки вещания в Турции.

Проект стал первой масштабной работой российских и турецких коллег в области киноиндустрии. Сериал повествует о событиях прошлого, которые сопровождаются любовной историей и дворцовыми интригами.