Кайл Маклахлен, сыгравший Купера в «Твин Пикс», празднует юбилей

Американскому актеру сегодня исполнилось 60 лет.

Популярный актер из Соединенных Штатов Кайл Маклахлен, который получил мировое признание после картин Дэвида Линча «Дюна» и «Твин Пикс», отмечает сегодня свое 60-летие. Целый день он получает поздравления от коллег по цеху. Поздравил актера и названный выше режиссер. С Дэвидом Линчем Кайл знаком больше тридцати лет.

Кайл Маклахлен появился на свет в одном из городков штата Вашингтон в 1959 году. Семья была довольно состоятельная по меркам того времени. Его мать находилась на должности PR-директора в крупной фирме, а отец трудился маклером на бирже. Маклахлен серьезно занимался игрой на органе, но в совершеннолетнем возрасте решил стать актером. Окончив университет изящных искусств, молодой Кайл пошел работать в театр теней. На одном из уличных фестивалей его заметил режиссер Дэвид Линч, которой в 1984 году пригласил парня на главную роль в экранизацию романа Герберта «Дюна». Но главный пик известности Маклахлену принесла роль агента ФБР Купера, расследовавшего загадочное убийство Лоры Палмер в сериале «Твин Пикс». 60-летний актер востребован до сих пор.