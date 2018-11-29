Сильвестр Сталлоне снимется в главной роли фильма о постаревшем супергерое

Актер продал сценарий фильма «Самаритянин» студии MGM, В фильме Сталлоне исполнит главную роль.

Автором сценария к фильму стал Брэги А. Шут, который известен как режиссер кинокартин «Клаустрофобы» и «Время ведьм». Фильм будет повествованием истории мальчика, который понял, что исчезнувший 20 лет назад супергерой все еще жив и отправляется на его поиски. Кинокритики считают сценарий скудным, однако признают, что фильм откроет новый взгляд на жанр супергеройского кино.

Продюсирование картины будет осуществляться самим Сталлоне через его компанию Balboa Productions. Помощь в продвижении фильма актеру окажут Брейден Афтергуд из Balboa Productions и автор сценария «Самаритянина».

Компания Balboa Productions была основана Сильвестром Сталлоне совместно с Бренданом Афтергудом в 2018 году. Она уже известна своим проектом «Охотник» по книге Джеймса Байрона Хаггинса.

Также в арсенале Сталлоне имеются мемуары бывшего сотрудника ФБР Майкла МакГоуна, на которые актер приобрел авторские права.