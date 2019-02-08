В США умер король эпизодов Винни Велла, сыгравший в «Клане Сопрано»

За свою карьеру он принял участие во множестве картин про мафию и бандитов.

В Соединенных Штатах ушел из жизни известный кинематографический «мафиози» Винни Велла. О смерти актера сообщил его родной сын. Несмотря на то, что Велла скончался 20 февраля, информация поступила в СМИ немного позже. Церемония прощания с Винни Веллой пройдет в Нью-Йорке в следующий понедельник. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на социальные сети родни умершего артиста.

Винни Велла умер от онкологического заболевания печени в 72 года. За свой долгий актерский путь он не сыграл запоминающихся главных ролей. Однако его эпизодические появления в культовых работах Скорсезе, Чейза, Джармуша и других известных режиссеров, не оставили равнодушными никого. Именно Винни Велла перевоплотился в Джимми Петрилле из «Клана Сопрано» и Арти Пискано из «Казино». В последние годы актер занимался бизнесом в своей пиццерии.