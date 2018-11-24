Порошенко: Малевич – «великий художник украинского авангарда»

Президент Украины назвал Малевича «великим художником украинского авангарда». Данным утверждением Порошенко поделился с подписчиками в своем аккаунте Facebook.

В Украине прошла премьера документального фильма, который посвящен жизни и творчеству великого художника, – «Малевич». Этому событию уделил внимание Порошенко. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании проекта, который приурочен к 140-летию со дня рождения Малевича.

Кроме этого, президент отметил, что фильм возвращает имя Казимира Малевича на его законное место – в национальную историю Украины, так как художник, на самом деле, является великим украинским авангардистом.

Также Порошенко напомнил, какой весомый вклад оставил «великий художник украинского авангарда» в развитии общемирового искусства.

Казимир Малевич является российским и советским художником-авангардистом, который имеет польское происхождение. Родился в 1879 году в Киеве в семье управляющего сахароваренным заводом и домохозяйки. С 1896 года семья жила в Курске. Умер художник в 1935 году в Ленинграде. В мире его имя ассоциируют с авторством работы «Черный квадрат» (1915 год).