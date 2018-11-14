Госдума проголосовала за отмену лицензирования выпуска компакт-дисков

Законопроект был одобрен большинством депутатов в первом чтении.

С развитием цифровых технологий и расширением доступа пользователей к интернету актуальность рынка физических носителей информации снизилась до минимального уровня. В связи с этим Минкомсвязи разработало закон, который был внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Законопроект направлен на отмену лицензирования производства оптических дисков. Данную инициативу поддержали большинство депутатов.

Лицензирование CD и DVD дисков защищало интересы правообладателей интеллектуальной собственности, к которой относились музыка, кино, а также программное обеспечение и базы данных для ПК. Ранее главными врагами правообладателей были пираты, которые распространяли контрафактные диски, однако с развитием интернет –технологий картина изменилась. По данным Минкомсвязи, через Интернет продается в шесть раз больше произведений киноиндустрии и музыки чем на физических носителях.

Новый законопроект планируют включить в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».