На 23 февраля метро Москвы откроет барбершоп и подарит мужчинам носки

Такой подарок в мужской праздник руководство подземки решило преподнести сильному полу.

В службе по связям с общественностью метро Москвы сообщили о том, какие планы сотрудники будут воплощать в жизнь на 23 февраля. Согласно информации, которую предоставил источник, в праздник Дня защитника Отечества там откроют барбершоп. Осуществлять стрижки будет невозможно, однако специалисты смогут бесплатно оформить усы или сделать укладку бороды. Найти таких людей можно будет в вестибюле станции под названием "Маяковская".

Помимо этого, в этот же день в метрополитене будут бесплатно дарить мужчинам носки. Подарок является символическим и иронизирует то, что обычно женщины дарят своим партнерам. Носков может хватить не на всех, да и размерный ряд по ним ограничен, поэтому получат их те, кто быстрее доберется до сотрудников подземки.