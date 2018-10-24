Патрик Стюарт и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннеса за участие в фильмах Marvel

Имена актеров Хью Джекмана и Патрика Стюарта занесены в Книгу рекордов Гиннеса за «самую длинную карьеру супергероя Marvel в игровом кино». Их официальная карьера продлилась 16 лет и 228 дней.

Отныне Хью Джекман и Патрик Стюарт могут не сомневаться, что их имена навечно выписаны в историю. Мало того, что все поклонники «Людей Икс» запомнят их как Росомаху и профессора Ксавьера, теперь они, как актеры, имеющие «самую длинную карьеру супергероя Marvel в игровом кино», внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Обновленное издание Книги с новыми именами выйдет в 2020 году. Официально Хью Джекман и Патрик Стюарт они проработали в команде Людей X киновселенной Marvel 16 лет и 228 дней.

Хью Джекман узнал о том, что стал рекордсменом Гиннеса в гостях шоу This Morning. На радостях он поделился, что мечтал об этом с детства, и они с братом ради этого даже хотели установить рекорд по подбрасыванию монет с локтя и игре в бадминтон.

Напомним, что Патик Стюарт в роли профессора Чарльза Ксавьера, а Хью Джекман в образе Росомахи впервые появились на экране в 2000 году в фантастическом фильме «Люди Икс» и вместе проработали в семи проектах этой франшизы. После премьеры «Логана» в 2017 году Хью Джекман заявил, что для него история Росомахи закончена, и он больше не намерен играть этого персонажа. Однако он не исключает возможность вернуться в роли самого себя в одном из эпизодов будущих кинокомиксов.

Уже известно, что в производстве находятся картины «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты», премьера которых должна пройти уже в этом году. Роль профессора Ксавьера в «Темном Фениксе» исполнит 39-летний британский актер Джеймс Макэвой, который ранее уже несколько раз подменял 78-летнего Патика Стюарта, исполняя его героя в молодом возрасте.