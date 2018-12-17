В Москве городской транспорт полностью готов к работе в метель

В связи с этим жителей столицы сегодня просят пожертвовать личным комфортом и на сутки отказаться поездок на личных автомобилях.

СМИ передают новости из информационного центра транспортного комплекса Москвы, сотрудники которого отчитались о ситуации в городе с общественным транспортом на четверг, 21 февраля. Согласно данным, которые они передают, сложные погодные условия не затруднят работу столичного транспорта - он полностью готов к выполнению своей задачи в метель.

Также уточняется, что в случае затруднений в центре транспортного комплекса подготовили запасной план. Так, при крайней необходимости на действующие маршруты будут выведены дополнительные автобусы.