«Газпром-медиа» планирует запуск студии по созданию сериалов для интернета

Холдинг будет производить сериал для сервиса «ТНТ-Premier».

Руководство холдинга «Газпром-медиа» сообщило о своем намерении создать киностудию, главной задачей которой станет производство сериалов для «всемирной паутины», в частности для сервиса «ТНТ-Premier». Студии будет присвоено название «ТНТ-Premier Studios». Она будет функционировать на базе компании «1-2-3 Production», которая специализируется на производстве сериалов для канала ТВ-3. Эта компания также является собственностью «Газпром-медиа».

В состав руководства новой студии войдут представители ТВ-3: Валерий Федорович и Евгений Никишов. Пост гендиректора «ТНТ-Premier Studios» займет Иван Голомовзюк, который в данный момент является руководителем «1-2-3 Production».

«ТНТ-Premier» был запущен в августе 2018 года. Подписка на сервис дает возможности просмотра сериалов с каналов, входящих в «Газпром-медиа», до их выхода в эфир.

На сегодняшний день в холдинг "Газпром-медиа" входят 8 эфирных каналов и 33 спутниковых, а также 23 онлайн-ресурса и 4 продакшн-компании. Он является одним из крупнейших медиахолдингов России.