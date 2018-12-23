Стали известны основные претенденты на роль нового Джеймса Бонда

Актер из США Джастин Хартли, по версии букмекеров, является одним из основных соперников английского актера и продюсера Тома Хиддлстона в споре за роль Джеймса Бонда в 26-й ленте о шпионе. Об этом сообщает в среду газета Daily Mirror, ссылаясь на букмекерскую контору Coral.

«Джастин Хартли, безусловно, был бы шокирующим выбором на роль Джеймса Бонда, но у нас есть ряд игроков, которые поддерживают американца в качестве следующего агента 007», - приводит газета слова официального представителя букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхеда.

42-летний Хартли известен ролями в ленте «Страсти» и научно-фантастическом сериале «Тайны Смолвиля».

Ранее в числе наиболее вероятных претендентов на роль Бонда называли также шотландского актера Ричарда Мэддена, сыгравшего в сериалах «Игра престолов», «Медичи: Повелители Флоренции» и «Телохранитель». Шансы сменить Крэйга, по оценкам букмекеров, есть и у английского актера Джеймса Нортона, сыгравшего в сериалах Би-би-си «МакМафия» и «Война и мир».

К настоящему времени о британском шпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд. В четырех последних фильмах бондианы роль агента 007 исполнил британский актер Дэниэл Крэйг. Помимо Крэйга, суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

В 25-м фильме о шпионе также сыграет Крейг. Планируется, что съемки этой картины начнутся в марте, а в прокат она выйдет в 2020 году.

Актером, снявшимся в самом большом числе официальных фильмов о Бонде, является Роджер Мур. Он сыграл в картинах «Живи и дай умереть» и «Человек с золотым пистолетом» Гая Хэмилтона, «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик» Льюиса Гилберта, «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство» Джона Глена.

Первый фильм о приключениях Джеймса Бонда под названием «Доктор Ноу» вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы «007: СПЕКТР» режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.