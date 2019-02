В Америке запретили комиксы DC про Иисуса Христа

Выпуск серии комиксов The Second Coming, который был запланирован на март 2019 года, отменен британским издательским домом DC Comics, 20 февраля сообщает издание The Guardian.

Издание отмечает, что в комиксе Иисус Христос возвращается в мир в альтернативную действительность, чтобы «узнать, что такое — быть настоящим мессией человечества», при этом в комиксе он действует сообща с супергероями, вместе с которыми спасает человечество.

Критики посчитали «богохульством» комикс с Христом в качестве одного из персонажей.

Решение о запрете выпуска комикса было принято после сбора 200 тыс. подписей под петицией организации CitizenGo, которая требовала не допустить выхода комикса. В CitizenGo отметили, что материалы комикса являются кощунственными, почему бы издателям не выпустить подобный комикс о пророке Мухаммеде или Будде?

Сам комикс, как феномен массовой культуры. В комиксе главное — упрощенчество и скорость, что так созвучно современности. Сюжет комикса не должен быть сложным, он должен быть поверхностным, так как обратное ведет к увеличению объема, что губительно для комикса. Таким образом, всю глубину христианства нельзя подать в комиксе, но извратить христианские ценности можно. Также здесь есть элемент травестии, так называемого снижающего воздействия, когда образ Иисуса Христа, ключевую фигуру христианства низводят до супергероя вселенной DC, что является действительно кощунственным.

При этом авторы комикса Ричард Пэйс и Марк Рассел выступили с требованием вернуть им права на свой продукт, так как опасаются за внесение правок в сюжет. Расселл заверил, «Второе пришествие» выйдет в любом случае, но в другом издательстве.

Расселл уже затрагивал в своих работах темы религии. В 2013 году он выпустил комикс «Бог в тебе разочаровался», который представляет собой современный пересказ Библии. В 2016 году последовало продолжение «Апокрифы сегодня», посвященное неканоническим христианским и иудейским священным текстам.

Отметим, организация CitizenGO защищает права христиан и противодействует распространению ЛГБТ, абортам и эвтаназии.

Отметим также, Марк Рассел, сценарист комикса, является автором знаменитой на Западе серии комиксов о Флинстоунах, основанной на одноименном мультфильме 60-х годов XX века.