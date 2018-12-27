Известный российский художник стал одним из авторов фэнтези-аниме

Российский художник Илья Кувшинов сообщил своим поклонникам, что последние два года работал над аниме «День Рождения в Стране чудес». Сама картина появится в кинотеатрах весной, а пока можно ознакомиться с трейлером.

Стиль Кувшинова в «День Рождения в Стране чудес» сразу заметен, именно он был ответственным за визуальную часть: художник работал над дизайном персонажей и локаций. Стоит отметить, что качество картины ничуть не уступает шедеврам таким мастеров как Хаяо Миядзаки и Макото Синкай. Режиссёром фильма выступил Кэйити Хара, который известен зрителю по таким работам, как «Многоцветье» и «Мисс Хокусай», рассказывающей о дочери японского художника Кацусики Хокусая.

Новая картина основана на детской книге Сатико Касивабы «Странное путешествие из подвала» (1988) и рассказывает о путешествии девушки по имени Аканэ, которая, пройдя через подвал антикварного магазина, попадает в сказочную страну. Там она встречает алхимика Гиппократа и его ученицу Пипо, которые рассказывают ей, что Страна чудес в опасности. Вместе с новыми знакомыми девушка отправляется в полное опасностей и удивительных вещей приключение.

В Японии премьера состоится 26 апреля, а вот покажут ли картину в России – пока неизвестно.

Также этим летом должен выйти аниме-фильм по серии игр Ni no Kuni, над которым работает режиссёр Ёсиюки Момосэ, бывший сотрудник студии Ghibli. А музыку напишут Дзё Хисаиси, который также известен сотрудничеством с Хаяо Миядзаки.