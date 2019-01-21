Первый трейлер второго сезона сериала «Плащ и кинжал» уже можно посмотреть в Сети

На официальном YouTube канале Marvel появился первый трейлер второго сезона сериала «Плащ и Кинжал». Премьера первого эпизода запланирована 4 апреля этого года.

Премьера сериала «Плащ и Кинжал», снятого по комиксам Marvel, состоялась в июне прошлого года, и он был тепло встречен зрителем, поэтому вопрос о создании второго сезона решился сам собой. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, начал рассказывать миру историю двух влюбленных подростков супергероев - Тэнди создает световые кинжалы, а Тайрон мгновенно перемещается в пространстве, как тень. Молодые люди живут в США в Новом Орлеане и их непростым отношениям мешает не только огромная социальная пропасть, но и авторитетные злодеи. Тэнди и Тайрон пытаются бороться с врагами, но их чувства путают все карты и осложняют и без того сложную обстановку.

Премьера второго сезона «Плаща и Кинжала» состоится 4 апреля и пройдет на телеканале Freeform. Режиссером стал Джина Принс-Байтвуд, а в главных ролях опять снялись Обри Джозеф и Оливия Холт.