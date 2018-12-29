Харви Вайнштейн хотел обвинить Гвинет Пэлтроу во лжи, но сам на ней же и попался

В недавнем интервью журналу Variety Гвинет Пэлтроу вспомнила, что в фильме «Влюблённый Шекспир» главная роль могла достаться Бену Аффлеку, однако по просьбе актрисы взяли другого актёра. На высказывания Пэлтроу обратил внимание Харви Вайнштейн, который был одним из продюсеров фильма.

Фильм «Влюблённый Шекспир» (1998) занимает важное место в фильмографии Пэлтроу. За роль в картине Джона Мэддена она была удостоена премии «Оскар», а потому спустя 20 лет после её выхода поделилась воспоминаниями о съёмках. На заявление актрисы о том, что Вайнштейн хотел взять Аффлека на роль Шекспира, отреагировал сам продюсер. Его обращение опубликовал журнал Vulture. Во-первых, он отметил, что Пэлтроу не только замечательная актриса, но и прекрасный человек, который великолепно играет свою роль, если попадает в правильный проект. Затем продюсер заявил, что на роль претендовали Рассел Кроу и Итан Хоук, однако в итоге Шекспира сыграл Джозеф Файнс. Аффлек изначально пробовался на роль Эдуарда Аллена, которого и сыграл.

Однако сам Мэдден подтвердил слова Пэлтроу, заявив, что Вайнштейн действительно предлагал отдать главную роль Аффлеку. Со словами режиссёра и актрисы согласился ещё один источник из команды продюсеров, участвующих в съёмках «Влюблённого Шекспира».

Помимо этого Пэлтроу также вспомнила, что хотела отказаться от роли Виолы де Лессепс, поскольку в тот момент тяжело переживала расставание с Бредом Питтом. Но, прочитав сценарий к фильму, она осталась от него в восторге, а потому всё же согласилась.