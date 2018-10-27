Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» получит собственный сериал

Компании Walt Disney и Lucasfilm всерьез задумались над созданием мини-сериала о герое «Звездных войн» рыцаре-джедае Оби-Ван Кеноби. Премьера запланирована на потоковом сервисе Disney +.

Некоторое время назад компания Lucasfilm пыталась запустить в разработку сольный фильм об одном из ключевых персонажей мира «Звездных войн» джедае Оби-Ван Кеноби и даже подыскала проекту режиссера в лице Стивена Долдри. Однако на фоне невпечатляющих сборов сольной картины о Хане Соло до съемок дело так и не дошло. Решив все-таки не отказываться от идеи вернуть на экраны Оби-Ван Кеноби, Lucasfilm объединилась с компанией Walt Disney, и теперь они вместе создают о воспитателе Люка Скайуокера мини-сериал, который будет представлен на потоковом сервисе Disney +. И если в полнометражном фильме планировалось рассказать о приключения Оби-Вана после того, как он доставил Люка на Татуин, то в этот раз сюжет держится в секрете.

По предварительной информации, сериал будет состоять из шести эпизодов и Disney и Lucasfilm, которые пока никак не комментируют информацию о работе над проектом, могут официально сообщить о нем миру на фестивале Star Wars Celebration, старт которого запланирован на 11 апреля. Что касается исполнителя главной роли Юэн МакГрегора, он неоднократно заявлял, что будет очень рад вновь вернуться к роли легендарного рыцаря-джедая, если ему поступит такое предложение.

Напомним, что Оби-Ван Кеноби обучал будущего Дарта Вейдара юного Люка Скайуокера джедайскому искусству против воли мастера Йода. Оби-Ван появился в той или иной форме во всех семи эпизодах «Звездных войн».