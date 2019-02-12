Вышел трейлер скандального документального фильма о Майкле Джексоне, обвиняющего музыканта в педофилии

Скандальная лента «Покидая Неверлэнд», против выхода которой на экраны безуспешно боролись наследники Майкла Джексона, появится на экранах уже через месяц. Предвещая бурю, в Сети появился трейлер документального фильма, в котором легендарного музыканта обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Основой сюжета картины «Покидая Неверлэнд» (англ. Leaving Neverland) послужили истории двух мужчин - Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые рассказали, что они в юном возрасте якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона в его шикарном особняке в Калифорнии, носившем сказочное название «Неверлэнд». Предполагаемые жертвы, над которыми Джексон, по их словам, «надругался», когда им было по 7 и 10 лет, утверждают, что музыкант заставлял их заниматься взаимной мастурбацией, оральным и анальным сексом, пить алкоголь и участвовать в съемках порнографии. Джеймс Сейфчак даже поведал о тайной «свадьбе» с «королем поп-музыки», который подарил ему драгоценности. Робсон в свою очередь вспоминает, что Майкл Джексон им угрожал, говоря, что если кто-нибудь узнает об этих встречах 18+ в «Неверлэнд», молодые люди окажутся в тюрьме.

Фильм «Покидая Неверлэнд», против которого активно боролись родственники и наследники Джексона, утверждая, что они не могут так просто стоять в стороне и молча наблюдать за «публичным линчеванием» подчеркивают, что Майкла теперь нет с нами, и он не может защититься, иначе все эти обвинения не были бы предъявлены. Они также напомнили, что в 2005 году было инициировано специальное тщательное уголовное расследование, и в итоге музыкант был признан невиновным.

Закрытая премьера «Покидая Неверлэнд» состоялась на фестивале независимого кино «Сандерс» в январе этого года и вызвала шок у зрителей, кинокритиков и родственников музыканта. Наследники Джексона написали гневное 10-страничное письмо руководству телеканала HBO, пригрозив громким судебным разбирательством, а фанаты творчества музыканта начали угрожать героям и режиссеру Дэну Риду скандальной ленты, требуя оставить в покое их кумира, с которого еще при жизни были сняты все обвинения в педофилии. Критики со своей стороны назвали картину «односторонней» и «сенсационалистской».

Мировая премьера скандальной документалки запланирована на американском телеканале HBO на март. Фильм разделят на две чести, первая из которых выйдет в эфир 3 марта, в вторая – четвертого.